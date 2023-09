Partidos avançam com 22 propostas sobre impostos

Desde a redução do IRS à taxação dos lucros extraordinários das empresas, são 22 as propostas de âmbito fiscal que serão discutidas em plenário no próximo dia 20. A sessão parlamentar vai acontecer por iniciativa do PSD, que apresentou cinco medidas para baixar impostos.



Os sociais-democratas querem fazer avançar o IRS Jovem de 15% para contribuintes até aos 35 anos, pretendem usar o excedente de 1,2 mil milhões de euros para reduzir o IRS, bem como isentar de IRS os prémios por produtividade até os 6% do salário-base anual.









Ver comentários