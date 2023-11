O aumento das pensões prometido por Luís Montenegro, presidente do PSD, vai apenas ter efeito no Complemento Solidário para Idosos, que hoje tem um tecto máximo de 488,22 euros. Ou seja, um reformado com uma pensão baixa, mas que tenha filhos com salários médios fica de fora. O Chega anunciou esta segunda-feira que também quer subir o valor das reformas.









