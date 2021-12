O dirigente socialista Duarte Cordeiro afirmou, na passada segunda-feira, que o PS se apresenta às eleições legislativas para “dar continuidade ao exercício” que tem feito por Portugal, procurando “recuperar a economia”, “aumentar os salários médios” e “combater a pandemia”. As afirmações foram proferidas após entregar, no Palácio de Justiça, as listas de candidatos a deputados à Assembleia da República pelo círculo de Lisboa.









Já Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, disse que um voto no partido impede “arranjinhos com as esquerdas”. Cotrim de Figueiredo, da IL, e Rui Tavares, do Livre, estiveram também presentes no último dia de entrega das listas.