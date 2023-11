No dia em que o Presidente da República iniciou as audiências aos partidos com assento parlamentar, no âmbito da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024, o que Marcelo Rebelo de Sousa ouviu traduziu-se numa quase sintonia de queixas contra o diploma apresentado pelo Governo e aprovado na generalidade só com os votos favoráveis da maioria socialista.









Ver comentários