Partidos preocupados com aumento do preço da energia pedem mais medidas ao Governo

Os partidos com assento parlamentar mostram-se preocupados com o aumento do preço da energia, considerando a maioria que as soluções apresentadas pelo Governo até ao momento são insuficientes, mas propondo respostas diferentes.

Em declarações à Lusa, o deputado do PSD Afonso Oliveira apela a que o Governo cumpra com a palavra dada em 2016 -- quando, aquando da criação do adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), tinha afirmado que este seria eliminado com a subida do preço dos combustíveis -- considerando que as medidas apresentadas pelo executivo até ao momento "não são soluções".

O deputado social-democrata afirma que "tem de haver uma redução da carga fiscal sobre os combustíveis", sendo esse um dos temas que, em sede de Orçamento do Estado, o partido se irá "debruçar e ver qual será a melhor solução" para "não penalizar o rendimento das pessoas e das famílias".