O recandidato e Chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa afasta um cenário de adiamento das eleições, depois de em novembro os partidos não terem acedido à alteração.



"A resposta foi unânime: não deve ser adiada a eleição", relatou. Vitorino Silva, com quem debateu, alertou: "Imagine que as pessoas vão ter medo e não há 50% de votantes. É legítimo um Presidente ser eleito com menos de 50%?". "Foi isso que me levou a colocar a questão", retorquiu Marcelo.

