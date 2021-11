Uma semana após o chumbo do Orçamento do Estado, PS, Bloco e PCP continuam a culpar-se uns aos outros pelo desencadear da crise política. Durante o plenário desta terça-feira, o PS começou ao ataque.“Uma crise política era tudo o que o País não desejava. O PCP é um dos responsáveis”, disse o deputado Hugo Pires. Do lado do PCP, António Filipe ripostou: “Não nos empenhámos no debate do Orçamento com o objetivo de o rejeitar. Não foi aprovado porque o Governo não quis.”