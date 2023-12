Passagem de testemunho ao futuro líder começa hoje no Largo do Rato

António Costa recebe este domingo, ao início da tarde, na sede do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, o seu sucessor no cargo de secretário-geral, Pedro Nuno Santos. O momento servirá como uma espécie de passagem de testemunho para o novo líder dos socialistas, que terá de preparar o partido para ir a votos nas legislativas antecipadas de 10 de março.Na qualidade de primeiro-ministro, Costa cancelou ontem, por motivos familiares, a sua visita de Natal aos militares portugueses em missão em Moçambique, iniciativa agendada para amanhã, que incluía uma reunião com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi. Durante uma escala em Luanda, antes de chegar a Moçambique, teria um encontro com o Presidente de Angola, João Lourenço, no Palácio Presidencial.A deslocação do primeiro-ministro a Moçambique e a visita a Luanda "foram canceladas por motivos pessoais de ordem familiar", lê-se numa nota divulgada ontem pelo gabinete de António Costa.Segundo a mesma nota, "a componente militar relativa à visita às Forças Nacionais Destacadas em Moçambique será assegurada pela ministra da Defesa Nacional [Helena Carreiras]".