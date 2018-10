Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passistas acusam Rio de “silenciamento”

Guerra na bancada parlamentar: deputados dizem-se afastados. Negrão rejeita críticas.

Por Diana Ramos e Beatriz Ferreira | 01:30

Os deputados do PSD próximos de Passos Coelho acusaram a atual direção social-democrata de "silenciamento". A guerra estalou esta quinta-feira na reunião da bancada parlamentar, na qual a ex-secretária de Estado Teresa Morais confrontou o líder parlamentar, Fernando Negrão.



"Não falei para me queixar em relação a mim própria, mas para alertar para uma situação que afeta uma larga maioria dos deputados da bancada", confirmou Teresa Morais aos jornalistas.



Segundo informação recolhida pelo CM, a ex-governante denunciou que são muitos os deputados que, desde o início do ano – altura em que foram as diretas no PSD e Rui Rio chegou à presidência – "não são envolvidos no debate político", frisando que há gente que quer trabalhar mas não tem a oportunidade para o fazer e criticando a estratégia em ano pré-eleitoral.



Na reunião, o líder parlamentar, Fernando Negrão, não contrariou tal ideia, o que levou o antecessor, Hugo Soares, a alertar para a "gravidade extrema" do que estava a ser dito. Negrão não quis falar aos jornalistas após a reunião, mas à tarde reconsiderou: "Nunca silenciámos nenhum deputado e nunca recebemos qualquer instrução da direção do partido para silenciar o deputado A ou B."



PORMENORES

Mal-estar do antecessor

Hugo Soares, que antecedeu Fernando Negrão na liderança da bancada, criticou na reunião as declarações do secretário-geral do partido, José Silvano, que anunciou "uma posição diferente do PSD dos outros anos" com a apresentação de propostas no Orçamento.



Ex-ministra apoiou colega

A ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz – que nas diretas do PSD não apoiou Rui Rio – fez uma intervenção na reunião da bancada parlamentar na qual manifestou concordância com a posição expressa por Teresa Morais.