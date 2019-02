Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passos Coelho diz que PS "não aprendeu" com a crise

Antecessor de Rio diz que otimismo de hoje é a repetição do que era dito em 2009 e 2010.

Por João Maltez | 09:58

Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro, acusa o atual líder do Governo, António Costa, de fazer um discurso otimista quando a conjuntura externa é adversa e a economia portuguesa dá sinais de abrandamento. "Poder-se-á dizer que o PS não aprendeu muito [com a anterior crise]", afirmou, numa rara intervenção desde que, há cerca de um ano, saiu da presidência do PSD.



"Na véspera de as coisas correrem mal havia sempre ministros socialistas importantes a explicar que tinha sido o melhor ano do mundo, o maior crescimento da Europa, que estávamos numa trajetória fantástica e os outros eram ‘Velhos do Restelo’.



Os ministros que levaram o País à pré-bancarrota são os mesmos que este domingo repetem o mesmo discurso de então, em 2009 e 2010", acusou, sexta-feira ao final da noite, durante uma intervenção na Academia Política Calvão da Silva, em Coimbra.



Nesta iniciativa promovida em Coimbra pela Juventude Social-Democrata que termina este domingo, estando previstas as presenças de Manuela Ferreira Leite e Rui Rio, o antigo líder laranja deixou o aviso de que, face a uma pior conjuntura externa, e com as receitas do Estado português a caírem, o Governo pode ter de vir a cortar nas despesas.



Esquerda "só se importava" com cortes do PSD

O ex-líder do PSD, Pedro Passos Coelho, acusa os partidos que dão apoio parlamentar ao Governo – PS, Bloco de Esquerda e PCP – de não contestarem os cortes que, considera, o Executivo de António Costa tem vindo a fazer na Saúde, na Educação e no investimento público.



"Só se importavam que nós [PSD] cortássemos, quando são eles a cortar não tem problema nenhum", criticou Passos Coelho.