Passos Coelho ensina em duas universidades

Antigo primeiro-ministro vai acumular funções na Universidade Lusíada e no ISCSP em setembro.

08:49

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho vai lecionar duas cadeiras no curso de Economia da Universidade Lusíada a partir de setembro, confirmou ao CM Afonso d'Oliveira Martins, reitor da instituição. O ex-líder social-democrata vai repartir funções nesta universidade e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP).



No próximo ano letivo, o ex-líder social-democrata será professor catedrático convidado da Lusíada, universidade na qual se licenciou em Economia em 2003, mas a tempo parcial, num total de três horas semanais. "Temos a maior satisfação na colaboração", frisa ao CM o reitor. Pedro Passos Coelho vai ensinar duas cadeiras: Economia Portuguesa e Europeia, no primeiro semestre, e Política Económica, no segundo semestre. Além da docência nesta instituição, será também, a partir de setembro, professor catedrático convidado no ISCSP, na área de Administração Pública.



Questionado pelo CM sobre a razão da escolha do ex-deputado, o reitor da Universidade Lusíada defendeu que "na qualidade de antigo primeiro-ministro, [Passos Coelho] teve uma experiência governativa única que lhe concedeu conhecimentos de Economia Portuguesa e Europeia". O CM questionou o reitor sobre o salário do antigo governante mas Afonso d'Oliveira Martins apenas apontou que "estará de acordo com o regime aplicado à categoria de professor catedrático convidado, tendo em conta o número de horas".