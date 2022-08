Cinco anos depois, a Festa do Pontal, a tradicional rentrée do PSD, voltou a ao Calçadão de Quarteira, a assinalar a nova liderança do partido, a cargo de Luís Montenegro, que dividiu o protagonismo com o antigo líder social-democrata Pedro Passos Coelho.



E foi com o pretexto de apoiar a nova liderança do PSD que Passos Coelho voltou a dar a cara pelo partido, garantindo porém que era uma vez sem exemplo.









