Passos Coelho marca arranque da última semana de campanha referindo-se a Costa como um "ilusionista"

O PSD serviu esta segunda-feira um dos trunfos desta campanha. Num almoço em Cascais, o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho quebrou o silêncio. O Governo de António Costa foi o grande alvo do discurso, sendo comparado a um "ilusionista" que recorre a "truques"."Disseram que acaba a austeridade, mas têm mais cativações do que qualquer outro governo, muito mais quebra de investimento do que qualquer outro governo e, ao mesmo tempo, trouxeram a mais alta carga fiscal que Portugal conheceu em democracia. Agora já não falam do enorme aumento de impostos do ministro [Vítor] Gaspar", acusou.Passos Coelho não ficou para almoçar, mas ainda ouviu o candidato Paulo Rangel falar. "Hoje podemos dizer uma coisa que provavelmente os socialistas não podem dizer: é que nós não precisamos de esconder os nossos antigos líderes", disse, numa referência a José Sócrates, que enfrenta agora a Justiça.Antes disso, Rangel tinha viajado de comboio do Cais do Sodré até Cascais, para chamar a atenção para o "abandono" e falta de investimento na ferrovia, protagonizados por Pedro Marques, antigo ministro com esta pasta e agora rival nestas eleições europeias.Na campanha do PS, o cabeça de lista Pedro Marques rumou até Sintra, com uma visita a empresas, acompanhado pela eurodeputada Ana Gomes. O socialista aproveitou as palavras do dia anterior de Paulo Rangel, que disse que apenas o voto no PSD seria um "voto útil"."Se esse é um voto útil, é um voto útil nas sanções, é um voto útil nos cortes aqui em Portugal", disparou Pedro Marques, tirando partido da crescente troca de acusações entre os dois principais partidos de direita.A feira de Espinho é uma paragem obrigatória nas campanhas do BE. Marisa Matias fez- -se acompanhar por um dos fundadores do partido, Francisco Louçã, que elogiou a "maturidade" dos candidatos bloquistas.Entre as bancas e as demonstrações de carinho dos feirantes, a cabeça de lista lembrou que "a abstenção é um dos maiores inimigos desta eleição".O facto de Marisa Matias ser a única mulher a liderar uma lista foi outro dos elogios ouvidos durante a campanha.O ministro das Finanças, Mário Centeno, vai juntar-se à campanha socialista para as Europeias. O também presidente do Eurogrupo discursa amanhã num comício em Setúbal. Esta terça-feira, em Aveiro, António Costa não estará presente devido a compromissos no estrangeiro. O PS aposta então na secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e no ministro Pedro Nuno Santos.O cabeça de lista da CDU, João Ferreira, pediu ao Governo que revogue a atual lei das rendas. Para o comunista, a lei feita no governo de Passos Coelho tem contribuído para a especulação imobiliária. "Esteve na origem de múltiplos despejos, de famílias e de comércio tradicional", disse esta segunda-feira.O Nós, Cidadãos! visitou esta segunda-feira os reclusos da prisão do Linhó. "Gostaria de daqui a uns anos de ver melhores cadeias com personagens como Ricardo Salgado", disse Paulo Morais.O cabeça de lista do Aliança às Europeias, Paulo Sande, defendeu esta segunda-feira que é preciso convencer Bruxelas a apostar na criação de uma macrorregião ibérica.Por Setúbal, num passeio de barco que "parece o Titanic", a campanha do CDS-PP ficou marcada pela resposta a Paulo Rangel, após defender que votar "fora do PSD" seria um "voto fútil". O cabeça de lista centrista, Nuno Melo, classificou as declarações como "um insulto", terminando as tréguas com o antigo aliado de coligação. Também Assunção Cristas veio reforçar a ideia, afirmando o CDS-PP como uma "alternativa".