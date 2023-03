O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho defende que Portugal necessita de um desígnio nacional em matéria de crescimento e de convergência com os países mais desenvolvidos da União Europeia.



Falando segunda-feira à noite, no aniversário do Senado, associação de jovens de várias sensibilidades de direita, no Grémio Literário, Passos Coelho mostrou abertura a um ‘horizonte político’, que passe mais pela ação própria de um primeiro-ministro do que de um Presidente da República.









Ver comentários