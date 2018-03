Passos Coelho vai ensinar Administração Pública e Economia no ISCSP

Ex-primeiro-ministro vai dar aulas de mestrado e doutoramento em três instituições.

Por David Santiago / Jornal de Negócios | 16:41

Passos Coelho vai ser professor universitário nas áreas de Administração Pública e Economia, segundo apurou o Jornal de Negócios. O ex-primeiro-ministro irá dar aulas em três instituições do Ensino Superior, públicas e privadas, e vai ensinar alunos de mestrado e doutoramento. Passos aceitou o convite do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), que será uma das instituições onde o antigo líder do PSD vai leccionar.



No ISCSP, o ex-presidente do PSD vai dar aulas a alunos de mestrados e doutoramentos de Administração Pública, devendo fazê-lo na categoria de professor convidado catedrático. O Jornal de Negócios apurou que o Conselho Científico do ISCSP, que reuniu esta semana, deu seguimento à proposta do nome de Passos que havia sido feita pela presidência da instituição de ensino. O ISCSP valoriza a experiência de Passos como primeiro-ministro, boa parte da mesma durante o período da intervenção externa, considerando que o antigo líder do PSD vai permitir diversificar e melhorar a sua oferta educativa.



Passos Coelho vai ter um salário equiparado ao de professor catedrático (topo da carreira no Ensino Superior), mas ajustado à carga horária que o ex-primeiro-ministro terá atribuída no ISCSP, já que o ex-líder do PSD vai dar aulas em três instituições de ensino diferentes.



O até há pouco tempo presidente do PSD não terá nenhuma cadeira específica a cargo em qualquer uma das três instituições, podendo as suas aulas serem integradas em diferentes disciplinas mediante o calendário lectivo de que cada Universidade.



Licenciado em Economia pela Universidade Lusíada, Passos Coelho é membro do restrito Conselho de Honra do ISCSP. Por este instituto passaram vários antigos líderes partidários e ex-governantes como António José Seguro, Rui Pereira, Luís Amado ou Basílio Horta. Seguro é, actualmente, professor auxiliar no ISCSP.