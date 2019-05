Patriarcado de Lisboa apela ao voto no CDS, Nós Cidadãos e Basta

O Patriarcado de Lisboa partilhou, esta quinta-feira, uma publicação na sua página de Facebook que apela ao voto no CDS, no Nós Cidadãos e na coligação Basta. Com um gráfico que diferencia os vários partidos políticos em questões como a eutanásia, a prostituição ou a igualdade de género, com duas hashtags alusivas: "eu voto pró-vida" e "a vida em primeiro lugar".

Na publicação, elaborada pela Federação Portuguesa pela Vida, são definidas posições como a "vida por nascer", a "rejeição da eutanásia", a "liberdade de educação", a oposição de ideologia de género", a "proibição de barrigas de aluguer" e o "combate à prostituição". De seguida, estava demonstrado um gráfico com uma classificação de como cada partido vê estas causas.

Após ter sido contactado pelo Diário de Notícias acerca da publicação, o gabinete de comunicação de D. Manuel Clemente anunciou que iria retirar a mesma, confessando ter sido uma "imprudência" justificando-se "por não ter ficado claro" que o Patriarcado de Lisboa se reveja em todas as posições demonstradas.

"A única coisa que defendemos em matéria de defesa da vida é a que está" na carta pastoral dos bispos portugueses, indicou o Patriarcado ao jornal. O documento, divulgado a 2 de maio, diz respeito às eleições deste ano.

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) explica ao Diário de Notícias que "foi feito um questionário aos candidatos ao Parlamento Europeu de cada partido" e que "o quadro está de acordo com as respostas dadas" por cada partido.