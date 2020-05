Patrões pedem layoff adaptado

Os patrões pedem ao Governo que o novo modelo de apoio às empresas, que substituirá o layoff simplificado, se "adapte às reais necessidades dos setores e das regiões". A intenção é transmitida aopor António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).O novo layoff deverá estender-se até ao final do ano. O cenário merece o aplauso dos patrões, "até porque só depois das férias, em setembro, é que se vai sentir o verdadeiro impacto da crise pandémica", aponta o ‘patrão dos patrões’.Os parceiros sociais e os partidos reúnem-se esta semana com o Governo para discutir o plano de retoma da economia. Perante a quebra no consumo, os empresários levam outra meta para o encontro: "Simplificar a burocracia é o nosso grande combate."Já a CGTP lamenta que o atual regime de layoff tenha levado os trabalhadores a perder um terço do salário. A secretária-geral, Isabel Camarinha, estima ainda que "pelo menos 50 mil precários" foram parar ao desemprego em tempo de pandemia, por não estarem protegidos pelo layoff.A central sindical quer garantir que o novo regime prevê salários a 100% e proíbe todo o tipo de despedimentos. "Se tal for garantido, a CGTP considerará um passo importante", admite.A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, já revelou que o Executivo está a desenhar um "modelo adaptado" à nova fase de retoma económica. Mas o objetivo mantém-se o mesmo: manter postos de trabalho.As empresas terão direito ainda ao apoio, já previsto na lei, de 635 euros por cada trabalhador que saia do layoff. Na última semana, mais de 90 mil empresas, num universo de 735 mil trabalhadores, já tinham recebido luz verde para aceder ao mecanismo.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24