Patrões pedem taxa de IRC a 17% em 2023

A redução da taxa do IRC de 21% para 17% até 2023 é uma das principais reivindicações da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) para a próxima legislatura, segundo um documento com 80 propostas a que oteve acesso. "O próximo Governo precisa de inverter a tendência de aumento da carga fiscal sobre as empresas", diz aoo presidente da confederação patronal, António Saraiva.A baixa deste imposto sobre as empresas encontra "algum eco nos programas eleitorais do PS, PSD e CDS, mas ficam muito aquém do desejado", enquanto "os restantes partidos são bastante menos ambiciosos", salienta Saraiva.Os sociais-democratas propõem baixar o IRC para 19% em 2020 e eventualmente para 17% em 2023, os centristas vão mais longe e querem uma redução até 17% em 2020 e para 12,5% em seis anos. Já o PS aponta para uma redução, mas não fala em valores.A CIP dá nota positiva ao PCP por ser "o único que propõe o reforço do papel da CGD no apoio ao setor produtivo, em especial às empresas", sublinha António Saraiva.No verão, a CIP entregou as suas propostas aos partidos que concorrem às eleições legislativas de 6 de outubro.A CIP propõe que uma parte da Taxa Social Única (TSU) sirva para as empresas financiarem formação profissional certificada aos seus trabalhadores.Os patrões sugerem que as remunerações do trabalho extra deixem de ser contabilizadas para efeitos de IRS, para não penalizar as famílias.A associação patronal quer que as faltas justificadas deixem de ser pagas pelas empresas e reduzir os critérios em que estas possam ser justificadas.