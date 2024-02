Paulo Cafôfo acusa PSD de "prepotência antidemocrática" e "medo de ir a eleições"

Paulo Cafôfo acusou esta sexta-feira o PSD de "prepotência antidemocrática" e "medo de ir a eleições" na Madeira, em declarações proferidas após uma reunião com o Representante da República.O líder do PS Madeira garantiu que o partido "está mobilizado" para um eventual ato eleitoral e confirmou que "obviamente" será o cabeça de lista nessa circunstânicia. "Não há dúvidas de que temos de ir a eleições", destacou, recusando "divulgar conversas com outros partidos políticos" sobre possíveis acordos.

A 24 de janeiro, a Polícia Judiciária realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Miguel Albuquerque foi constituído arguido e foram detidos o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), que renunciou entretanto ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.