Paulo Cafôfo, secretário de Estado das Comunidades, tem os dias contados no Governo. Cafôfo, segundo apurou o CM, deverá ser substituído no cargo, em breve, na sequência de ter apresentado a candidatura à presidência do PS Madeira. António Costa poderá aproveitar a saída de Cafôfo para fazer uma remodelação mais alargada no Governo, com o objetivo de refrescar a equipa.









