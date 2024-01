Paulo Portas foi um dos principais rostos que fez com que PSD e CDS se voltassem a juntar para uma nova coligação, nove anos depois do fim da Portugal à Frente, que formou o Governo liderado por Pedro Passos Coelho.



Ao CM, fonte da Aliança Democrática (AD) revelou que foi o antigo vice-primeiro-ministro a negociar por “trás da cortina” o acordo para a união entre os dois partidos e que permitiu aos centristas garantir o regresso ao Parlamento com pelo menos dois deputados.









Ver comentários