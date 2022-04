Paulo Portas: “Todas as ajudas para reconstruir o CDS-PP são bem-vindas”

O antigo presidente centrista, Paulo Portas, já chegou este domingo ao 29.º Congresso do CDS-PP para apoiar o recente candidato eleito Nuno Melo.Durante breves declarações aos jornalistas, o político afirmou que "todas as ajudas para reconstruir o CDS-PP são bem-vindas" e, por isso, "quero dar um sinal de confiança com o meu voto e admiração pela coragem e determinação que o Nuno Melo revelou candidatando-se a líder do CDS em circunstâncias tão hostis e adversas".Esta é a primeira presença, após vários anos, de Paulo Portas num Congresso dos centristas. O antigo líder do CDS-PP está neste momento a exercer o direito de voto no 29.ºCongresso do partido que decorre até hoje em Guimarães. "Decidi vir aqui esta manhã para usar o direito de voto por inerência que tenho, precisamente por ter tido a presidência do partido".Paulo Portas garantiu, ainda, que a sua presença serve também para "desejar a Nuno Melo e à sua equipa bom trabalho e eficácia nos resultados para recuperarem o partido".