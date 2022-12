Paulo Raimundo admite nova geringonça

Paulo Raimundo declarou este domingo, em entrevista àque “não teria nenhuma dificuldade” em negociar com o PS uma nova geringonça. Apesar de a CDU ter descido na sondagem divulgada esta semana peloo novo secretário-geral do PCP defendeu que foi um dos melhores resultados dos comunistas nos últimos meses. Ainda assim, o líder do PCP reconheceu que precisa de se afirmar junto dos eleitores, uma vez que “ainda não é muito conhecido”.Paulo Raimundo apresentou como prioridades da sua liderança o combate ao custo de vida, aos baixos salários e aos problemas que afetam o Serviço Nacional de Saúde. O secretário-geral comunista escolhido recentemente para o cargo “por uma ampla convergência”, conforme foi anunciado pelo partido, não vê nenhuma dificuldade adicional por o seu nome não ter obtido unanimidade na cúpula do PCP. Dificuldades, antevê sim, mas para o executivo de António Costa. “Não será possível aguentar a pressão social e económica” se o Governo não tomar medidas, considerou Paulo Raimundo.