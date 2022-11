O novo secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, no discurso de encerramento da Conferência Nacional do partido, apelou a que “esperem sentados” todos os que “salivam” e desesperam “pelo fim do PCP”.



Num discurso em que acusou o Governo do PS de permitir “a um punhado lucrar enquanto a fatura sobra sempre para os mesmos”, Paulo Raimundo garantiu que “a única coisa a que [o PCP] está condenado é a crescer e a alargar a sua influencia”.









