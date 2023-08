Paulo Raimundo diz que agricultores não semearam por incapacidade do Governo em definir apoios

O secretário-geral do PCP disse esta sexta-feira que não foi por falta de água que os agricultores não semearam, mas sim pela incapacidade do Governo de definir apoios claros e preços justos à produção.

Paulo Raimundo que falava aos militantes no pavilhão do PCP na Feira de Agosto de Grândola, no distrito de Setúbal, fez assim referência aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativo à colheita de cereais.

Segundo o INE, a colheita de cereais para grão foi a pior de sempre para todas as espécies, num ano agrícola novamente marcado pela seca que atinge 96,9% do território do continente.

O dirigente comunista referiu que a seca é de facto em si mesmo um problema, "mas a verdade é que a área semeada, isso sim, foi uma das menores de sempre".

"Os agricultores não semearam, não foi por causa da seca, foi, isso sim, pelos elevadíssimos custos de produção, dos combustíveis, dos adubos, dos pesticidas, foi, isso sim, pela incapacidade do Governo de definir apoios claros e preços justos à produção", frisou Paulo Raimundo.