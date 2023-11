Paulo Raimundo diz que o PCP "nunca faltará para dar contributos positivos" sem excluir eventual geringonça

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse esta segunda-feira que o partido "nunca faltará para dar contributos positivos" e apelou a que não peçam aos comunistas "para mudar de opinião e de caminho", sem dar uma resposta definitiva sobre um eventual acordo de incidência parlamentar com o PS.Numa entrevista à, o líder comunista abordou a queda do Governo chefiado por António Costa. "Com maioria absoluta e excedente orçamental, o PS desbaratou a maioria, as condições e o Governo. A política adotada não deu resposta aos problemas nos salários, na saúde e na habitação", atirou.Questionado sobre as críticas do presidente do PSD à hipótese de uma reedição da 'geringonça', Paulo Raimundo acusou Luís Montenegro de estar "apostado em ultrapassar a direita pela direita".O comunista criticou as propostas dos sociais-democratas relativas ao aumento de pensões. "As pessoas não se esqueceram do voto do PSD sobre as pensões. Estamos numa fase que parece a Black Friday das promessas", vincou.A vitória do PSD é, no entanto, "um cenário que não se vai colocar" nas eleições legislativas agendadas para 10 de março de 2024, na visão do secretário-geral do PCP.Paulo Raimundo acredita no crescimento do partido "no número de votos e de deputados", sem adiantar por que círculo eleitoral será "cabeça de lista". "Ainda estamos a discutir", explicou.O objetivo dos comunistas passa por "recuperar os cinco mandatos perdidos" nas últimas eleições.Sobre a demissão de António Costa, motivada pela investigação do Supremo Tribunal de Justiça ao primeiro-ministro, Paulo Raimundo pediu apenas "que seja tudo clarificado dentro do tempo da justiça", mesmo que tal não aconteça antes das eleições.