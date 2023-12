Paulo Raimundo diz ser positivo esclarecer tudo sobre processo da casa de Montenegro

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, afirmou este sábado que "é positivo que se esclareça tudo" sobre o processo da casa do líder do PSD, sublinhando que Luís Montenegro é o "primeiro interessado" nesse esclarecimento.

Em declarações aos jornalistas em Braga, no decorrer de uma visita a um presépio vivo em Priscos, Paulo Raimundo lembrou que o processo já é antigo e que Luís Montenegro já manifestou disponibilidade para esclarecer tudo.

"Acho que é positivo esclarecer tudo e eu estou convencido de que o Montenegro é o primeiro interessado em que se esclareça tudo rapidamente", disse Raimundo, escusando-se a quaisquer outros comentários sobre o assunto.

O Ministério Público do Porto abriu um inquérito aos alegados benefícios fiscais atribuídos à habitação de Montenegro, em Espinho, no seguimento de uma denúncia anónima.

O presidente do PSD considerou que o inquérito configura uma "excelente oportunidade" para encerrar o assunto, reiterando não ter tido qualquer tratamento de favor.