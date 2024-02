Paulo Raimundo e André Ventura querem combater a corrupção, mas PCP diz não acompanhar nenhuma "iniciativa" do Chega

Os líderes do Chega e do PCP, André Ventura e Paulo Raimundo, respetivamente, debateram-se esta sexta-feira num frente a frente na CNN numa pré-campanha para as eleições legislativas de 2024.

Paulo Raimundo e André Ventura querem ambos combater a corrupção, mas PCP diz "não" acompanhar nenhuma "iniciativa" do Chega.

"Não acompanhamos numa iniciativa do Chega na Assembleia da República, temos projetos que iremos por em votação", diz Paulo Raimundo, quando questionado se se juntaria ao Chega sobre esta matéria. "A única forma de combater a corrupção é o centro da corrupção, que são as privatizações e os paraísos fiscais".



André Ventura refere que a "corrupção está instalada em Portugal dos mais baixos aos mais altos escalões", acrescentando que a corrupção não está apenas no privado, mas também no setor público, acusando o PCP de forma irónica de ser contra "a corrupção em geral, uma coisa genérica que ninguém sabe o que é".



CMTV inicia entrevistas aos líderes partidários Leia também



Partido do Chega defende um aumento progressivo das pensões e diz que se antes os pensionistas "tinham poucos medicamentos e poucos alimentos, agora têm que escolher entre medicamentos ou alimentos". Quer ainda um aumento do salário mínimo até aos 1000 euros.



Raimundo diz, pelo contrário, que quer 70 euros já este ano "para aumentar as reformas" e pretende ainda repor a idade da reforma nos 65.



"O PCP e o Paulo Raimundo está sempre a dizer que a saúde está mal, pensões e salários estão mal, mas aprovaram cinco orçamentos de estado do PS", diz o líder do Chega.



Raimundo diz que quer um aumento de 15% nos salários e que se deviam tabelar preços, nomeadamente das "comunicações e da eletricidade". Acrescenta que "solução não é taxar mais, mas aliviar a carga dos preços de produção". Quer ainda uma taxa de IRC mais baixa para as empresas.



No que toca a habitação, Ventura quer o estado como fiador para os jovens na compra da primeira casa e "quer até aos 100 mil uma isenção de IRS, pois o rendimento não é a única questão, pelo que estado pode ser a garantia para que os jovens tenham acesso a uma casa".



"Estado não dá entrada, dá apenas uma garantia de entrada", acrescenta.

Já o PCP defende a construção de 50 mil casas durante a legislatura dos próximos quatro anos, "sendo que umas são construídas e outras reabilitadas".



Na imigração, os dois líderes tornam a divergir. O presidente do Chega quer uma sociedade onde se faça controlo das fronteiras e da emigração, pois a "emigração é a sétima ou oitava preocupação das pessoas, pelo que os partidos têm que dar resposta". Diz ainda que "não se trata de incómodo", mas diz que "os mais avançados países da Europa fazem controlo de imigração".



"Países devem acolher e acolher bem, mas deve haver um controlo, porque neste momento não há critério", diz.



"Devemos a tempo por barreiras e o que o PCP quer é que entre toda a gente sem controlo e o que nós dizemos é que temos que controlar para ter um país seguro", diz o líder do Chega.



Paulo Raimundo atira, pelo contrário, que a "emigração é um problema muito grande no nosso país, mas são milhares as pessoas que vão para fora à procura de uma vida melhore e as que vêm também vêm à procura de uma vida melhor".