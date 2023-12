Paulo Raimundo espera um PS pós-eleições com "proclamações" e "peito cheio"

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse esta sexta-feira esperar do PS apenas "proclamações, 'peito cheio'" e "tentativa de dar nova imagem", independentemente de quem ganhar as eleições internas para a liderança deste partido.

"Pegando nas palavras dos dois principais candidatos, o PS é só um. Não fui eu que inventei esta palavra", mas sim "os principais dois candidatos", afirmou o líder comunista, à margem de contactos com trabalhadores à saída da Herdade de Vale da Rosa, no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja).

Questionado pelos jornalistas sobre quem prefere ver à frente do Partido Socialista, o secretário-geral do PCP disse não ter qualquer preferência e anteviu o que, na sua opinião, se vai seguir.

"Se o PS é só um, o que é que nós podemos esperar do PS depois de sábado? Podemos esperar do PS as proclamações, 'peito cheio', tentativa de dar uma nova imagem, 'slogans´ e um conjunto de declarações ocas, mas muito apelando ao coração", afirmou.

E, acrescentou, "naquilo que é concreto", vai continuar "aquilo que se passou nestes últimos dois anos em particular", que é "abrir as portas aos grandes grupos económicos, aos seus 25 milhões de euros de lucros por dia, apertando as nossas vidas".

Segundo o líder comunista, "por incrível que pareça, a realidade destes últimos dois anos foi o Partido Socialista tirar o tapete completamente ao PSD, à Iniciativa Liberal e ao Chega, que ficaram sem instrumentos de fazer oposição".

"Lá inventaram umas coisas, não é? Umas berrarias aqui, umas coisas ali, mas, na prática, ficaram sem instrumento, porque o PS lhes proporcionou essa política que tirou conteúdo à oposição", afiançou.

Cerca de 60 mil militantes socialistas escolhem, entre esta sexta-feira e sábado, o sucessor de António Costa como secretário-geral do PS, cargo ao qual se candidataram José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.

O processo eleitoral no PS foi aberto com a demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro, em 7 de novembro, após ser tornado público que era alvo de um inquérito judicial instaurado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito da Operação Influencer.

Além do novo líder do partido, os socialistas vão eleger 1.400 delegados (aos quais se juntam 1.100 delegados por inerência) ao Congresso Nacional, que se reunirá entre 5 e 7 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa.