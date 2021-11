Paulo Rangel afasta entendimentos com o PS caso seja primeiro-ministro

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel afirmou esta terça-feira que, caso vença, vai a eleições legislativas para ganhar e não para "sustentar governos socialistas", privilegiando entendimentos com a direita.

Paulo Rangel falava aos jornalistas à entrada para um almoço com militantes sociais-democratas no concelho de Santana, no norte da Madeira.

Interrogado se está disponível para entendimentos com o PS, caso seja eleito líder do PSD e primeiro-ministro, Rangel vincou que vai "a eleições para as ganhar".