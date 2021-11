Depois da noite das facas longas, no conselho nacional extraordinário do PSD, em Aveiro, o líder do PSD, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel aceleram a contagem de espingardas até às diretas, marcadas para o dia 27 deste mês. Rio confia no voto livre e por isso defendeu, sem sucesso, a abertura dos cadernos eleitorais a militantes sem quotas em dia. Rangel tem grande parte do aparelho partidário do seu lado.









O presidente do partido e recandidato à liderança está ciente da dupla derrota frente a Rangel: no conselho nacional de 14 de outubro, o líder pediu o adiamento das diretas para depois das Legislativas e os conselheiros rejeitaram; na reunião do último sábado, o conselho nacional voltou a chumbar, com 71 votos contra e 40 a favor, a proposta da direção de antecipar as diretas para dia 20 deste mês e a abertura das urnas a militantes sem quotas em dia.

Já a proposta das tropas de Rangel para marcar as eleições para 27 de novembro só para militantes com quotas pagas foi aprovada por ampla maioria, com 76 votos a favor, 28 contra e 18 abstenções. E nem o ex-presidente do governo da Madeira, Alberto João Jardim, conseguiu salvar a pele de Rio com o seu pedido para prorrogar as diretas para depois das Legislativas, proposta que foi chumbada.

Contas feitas, Rio espera vencer as diretas à custa das bases, enquanto Rangel aposta nas estruturas do partido. Segundo o levantamento feito pelo CM, o eurodeputado conta com o apoio de pelo menos 10 dos 19 líderes das distritais, entre os quais os do Porto, Lisboa, Coimbra, Setúbal, Viseu e Beja.





Quem ganhar no dia 27, tem planos diferentes para a corrida às Legislativas. Rangel coloca mais reservas a acordos com o CDS. No sábado à noite, defendeu “uma posição de princípio” contra as coligações pré-eleitorais, que “não deve sofrer alterações”. Já Rio mantém-se agora em silêncio, embora a estratégia seria preparar uma coligação com o CDS.



Candidato a líder já foi uma laranja

O terceiro candidato à liderança do PSD, Nuno Miguel Henriques, já foi ‘literalmente’ uma laranja. O advogado e professor universitário participou há uns anos num anúncio da bebida Frutis 100% em que aparece vestido como uma laranja.