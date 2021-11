Paulo Rangel declara estar "preparadíssimo" para aproveitar "o embalo das eleições internas para as legislativas"

O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, disse esta segunda-feira que o partido "está preparado para ter maiorias e ir a eleições".O eurodeputado considera ainda que as eleições diretas do PSD podem ser um bom 'treino' para as eleições legislativas que se realizam a dia 30 de janeiro."Estamos preparadíssimos para aproveitar o embalo das [eleições] internas para as legislativas", vincou.Paulo Rangel fez declarações aos jornalistas durante a sua visita à ilha da Madeira, onde se vai encontrar com Miguel Albuquerque.