Paulo Rangel diz que PSD não deve rever o posicionamento no espectro político

O eurodeputado Paulo Rangel diz que o PSD é um partido de centro-direita e não deve rever o seu posicionamento no espetro politico, adiantando que a derrota eleitoral impõe uma renovação e uma liderança da oposição afirmativa e construtiva.

Num artigo publicado no jornal Público no dia em que se reúne a comissão política do partido para analisar o resultado das legislativas de domingo, o ex-candidato à liderança do PSD diz que a derrota não deve apenas ter tomada "pelo seu valor facial", exigindo uma reflexão profunda e mudanças.

Lembra que as eleições legislativas de domingo resultaram numa "alteração substancial da paisagem político-partidária" e que o partido tem "novos desafios e novos reptos", exigindo uma reflexão e um debate profundo.