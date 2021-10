Com a disputa da liderança do PSD ao rubro, Paulo Rangel juntou este domingo cerca de 400 apoiantes no Palácio da Bolsa, no Porto, num encontro de militantes que constituiu também a primeira iniciativa de campanha do desafiante de Rui Rio, presidente do partido, nas próximas eleições diretas dos sociais democratas.









“Se houver uma crise nos próximos dias, só há um responsável: António Costa. Não queremos uma crise. Mas se houver, estamos preparados para ela antes, durante ou depois das eleições internas”, disse Paulo Rangel, aludindo ao eventual chumbo do Orçamento.

“Dei este passo em frente porque não me resigno que António Costa, com um prato de lentilhas [para os partidos à esquerda do PS], queira mudar a lei laboral à socapa, nas costas da Concertação Social. O próximo candidato [do PSD] a primeiro-ministro não tem só de estar preparado para eleições Legislativas antecipadas. Tem de estar legitimado”, acrescentou.





Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, foi uma das figuras a dar a cara pelo candidato. “Tenho a certeza que Paulo Rangel é o homem certo para unir o partido, não podemos ficar à espera da agenda das outras forças partidárias, temos de ter a nossa própria agenda política”, disse.



Diretas a 4 de dezembro







Congresso a 14 de janeiro



A reunião magna dos sociais-democratas em que será consagrado o vencedor das diretas decorrerá entre os dias 14 e 16 de janeiro. Trata-se do 39º Congresso do PSD e terá como palco a cidade de Lisboa.