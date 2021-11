Paulo Rangel formaliza candidatura à liderança do PSD

Paulo Rangel formalizou esta segunda-feira à tarde a sua candidatura à liderança do PSD. O eurodeputado começou por dizer que "não existem reforças feitas pelo governo de António Costa. Portugal teve seis anos de crescimento medíocre".O candidato à liderança do PSD disse ainda querer apresentar o programa eleitoral às legislativas dentro de cerca de um mês, no qual pretende detalhar e concretizar "a visão" apresentada esta segunda-feira na moção de estratégia.Paulo Rangel formalizou esta segunda-feira a sua candidatura à liderança ao PSD, com a entrega de 2600 assinaturas - muito acima do que as 1500 necessárias e mais do que as 1700/1800 apresentadas por Rui Rio -, numa iniciativa em que esteve acompanhado de apoiantes como Miguel Pinto Luz, António Leitão Amaro ou Margarida Balseiro Lopes, bem como do diretor de campanha, Pedro Esteves, e do mandatário financeiro, Gonçalo Reis."O caos e o colapso nos hospitais do País é um bom exemplo daquilo que tem sido a governação socialista, incapaz de preparar o período pós-pandemia", acrescentou em declarações aos jornalistas.Para Paulo Rangel, Portugal é um "País está estagnado" e um "País que está anestesiado" e salienta a necessidade de "sermos capazes de criar riqueza, investimento e uma nova dinâmica nas empresas".O candidato à liderança do PSD destacou também a importância de combater a corrupção e a necessidade de existir uma aposta mais forte no ensino, nomeadamente na formação profissional."O ensino pré-escolar deve ser gratuito porque muitas famílias não têm acesso ou têm acesso a um ensino que não é o melhor", concluiu em conferência de imprensa.