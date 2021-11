Uma das prioridades de Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD, é acabar com a discriminação do interior do País e, por isso, na sua moção de estratégia defende a criação de um conselho de ministros regional.









“Propomos a criação de um conselho de ministros territorial, dedicado só a questões do território, uma vez por mês, com os ministros mais ligados a este tema e com os cinco presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional”, disse Rangel após oficializar a sua candidatura com a entrega da moção de estratégia e das 2600 assinaturas que recolheu, acima das 1500 necessárias.

Quanto a cenários depois das legislativas de janeiro, Rangel continua a não se querer envolver, pensando apenas na maioria absoluta. “O que nos compete é propor um projeto para governar o País e, para isso, precisamos de uma maioria, a qual tem de ser PSD”, rematou.









Leia também Nuno Miguel Henriques desiste da corrida à liderança do PSD "a bem do partido e do país" Já o atual presidente do PSD e recandidato, Rui Rio, acredita que a maioria absoluta é difícil e fez um pedido a Rangel. “É evidente que qualquer partido que vai a eleições quer ter sempre uma maioria absoluta. Agora temos de ter os pés no chão e perceber que em Portugal, neste momento, um partido ter maioria absoluta, seja o PS ou o PSD, é extraordinariamente difícil”, disse Rio.

“Ele [Rangel] diz uma coisa que é um grande elogio a todo o trabalho que tenho feito, porque ele diz que o PSD está em condições de ter uma maioria absoluta. É mais elogioso para mim do que eu próprio”, acrescentou Rio com ironia, na Madeira, após reunião com o líder do Governo Regional. Por essa razão, quem entregou a sua moção estratégica e as cerca de 1800 assinaturas recolhidas foi o seu diretor de campanha e vice-presidente do partido, Salvador Malheiro.





Quanto aos orçamentos de campanha, Rangel espera gastar 70 mil euros, enquanto Rio fica pelos 31 mil.



Terceiro candidato desiste a pedido de Rio e Rangel



O militante Nuno Miguel Henriques anunciou esta segunda-feira que desistiu da corrida à liderança do partido, a pedido das candidaturas de Rui Rio e Paulo Rangel. “Reuni-me com as duas candidaturas e foi-nos pedido uma reflexão, prometendo que integravam o nosso pensamento, de forma a que o partido ficasse já no dia 27 com um presidente eleito e pronto para trabalhar para as eleições legislativas”, explicou.