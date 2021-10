"Pedi uma audiência ao presidente para explicar a decisão, é uma prática recorrente": Rangel sobre encontro com Marcelo

O candidato à presidência do PSD, Paulo Rangel, rejeitou formar um 'bloco central' com o PS e António Costa, na eventualidade de existirem eleições legislativas."Enquanto candidato a líder do PSD, está fora de questão dar a mão a PS e Costa e fazer renascer um bloco central", disse.Rangel afirmou ainda que "todo o voto no PS será inutil, porque não há entendimento possível [à esquerda] e inútil à direita porque recusaremos sempre essa má decisão".O eurodeputado criticou os "seis anos de governo da geringonça", que mostram que os socialistas "não têm nem terão condições para governar Portugal nos próximos anos".Paulo Rangel defendeu também a realização de eleições legislativas em 20 ou 27 de fevereiro, considerando que seria "um prazo racional, razoável e rápido".Rangel adiantou ainda que apoia a iniciativa de "mais de seis dezenas de conselheiros nacionais" e pediu que o Congresso do PSD fosse antecipado para 17, 18 e 19 de dezembro.Em declarações aos jornalistas, o candidato à liderança social democrata anunciou que Miguel Poiares Maduro será o coordenador das bases do programa eleitoral da candidatura e Fernando Alexandre aceitou o convite para ficar responsável pela área económica.Paulo Rangel aproveitou para explicar o polémico encontro com o Presidente da República, que mereceu críticas de Rui Rio."Sem consultar ninguém, apresentei a minha candidatura, no dia seguinte pedi uma audiência ao Presidente para explicar a decisão, é uma prática recorrente", apontou, antes de dizer que não vê "nenhum simbolismo político" na data escolhida por Marcelo para o encontro."O Presidente da República a 11 de janeiro de 2019 reuniu com o candidato Rui Rio e, na altura, ele não fez um discurso a dizer que achava inaceitável que o Presidente fizesse isso", criticou."Verbero a forma como tratou o Presidente da República, não acho que seja própria de um candidato a primeiro-ministro, mas isso ele [Rui Rio] saberá", acrescentou.