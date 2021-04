O Partido Comunista adiantou-se esta segunda-feira e deu a mão ao Governo para uma eventual aprovação do Orçamento do Estado para 2022. Respondendo às afirmações de Marcelo sobre uma estratégia preventiva de “salvação” das contas públicas, o líder da bancada parlamentar comunista afirmou que “se a execução do Orçamento de 2021 for próxima daquilo que é necessário para ultrapassar as dificuldades económicas e sociais que, neste momento, já são suficientemente graves, eu diria que a discussão para o Orçamento 2022 partirá de uma base menos difícil”.João Oliveira respondeu diretamente ao Presidente da República dizendo que o Chefe de Estado “tem competências de promulgação ou de veto das leis aprovadas pela Assembleia da República” e, no caso dos diplomas de reforço dos apoios sociais, que estiveram no centro de uma divergência entre Belém e São Bento, “aquilo que o Presidente da República fez foi exercer competências”, promulgando as leis, o que até foi elogiado pelo PCP.