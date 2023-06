PCP acusa Governo de abrir caminho aos privados com fecho de bloco de partos do Santa Maria

O PCP criticou esta quarta-feira o encerramento dos blocos de partos do Hospital Santa Maria durante o verão, considerando que as obras são um pretexto para o Governo "comprometer uma unidade decisiva" e "abrir caminho" aos privados.

Em comunicado, o PCP considera que o encerramento para obras das urgências de obstetrícia e do bloco de partos do Hospital de Santa Maria, a partir de 01 de agosto, é "mais um grave capítulo no processo de amputação da capacidade de resposta dos hospitais públicos, pela mão do Governo PS".

"O encerramento do bloco de partos nada tem a ver com a realização de obras, que só se iniciarão daqui a muitos meses. O Ministério da Saúde (...) visa de facto mais uma restrição da resposta pública, abrindo ainda mais caminho aos lucrativos interesses privados nesta área", lê-se na nota.