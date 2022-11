PCP acusa Governo de "fingir que negoceia" com sindicatos da função pública

O PCP acusou esta quarta-feira o Governo de fugir "permanentemente do diálogo e da discussão séria" com os sindicatos representativos dos trabalhadores da administração pública, "fingindo que negoceia", e de lhes apresentar "uma mão cheia de nada".

"O Governo tem-nos vindo a habituar a duas coisas. Uma é à fuga permanente do diálogo e da discussão séria com os sindicatos, fingindo que negoceia mas não negoceia coisíssima nenhuma porque já definiu e estabeleceu aquilo que são as suas orientações", afirmou o dirigente comunista João Dias Coelho.

Em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP considerou que, "em regra, o que acontece é que Governo vai fazendo o chamado jogo de sombras chinesas, mas depois apresenta uma mão cheia de nada".