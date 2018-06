Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP alia-se à direita contra Governo para cortar imposto dos combustíveis

Comunistas, PSD e CDS levam diplomas para a especialidade para fazer diminuir fatura com combustíveis.

Por Diana Ramos e Salomé Pinto | 08:39

O PCP com mais força, mas também o BE, aliaram-se à direita para viabilizar três projetos de lei que visam reduzir o encargo dos portugueses com os combustíveis, baixando o adicional ao Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).



A proposta do CDS prevê mesmo a eliminação dessa taxa, o que provocaria uma descida de até 6,5 cêntimos por litro no do gasóleo e 4 cêntimos no valor da gasolina.



Os três diplomas – de PSD, PCP e CDS – foram aprovados na generalidade. As propostas seguem agora para a especialidade. "É necessário e é possível tomar medidas para reduzir desde já o preço dos combustíveis", afirmou o deputado comunista Bruno Dias, que avisou contudo que "a proposta do CDS não pode, tal como está, ficar em letra de lei", exigindo alterações no documento durante o debate na especialidade.



"Estamos convencidos que se há neutralidade, então não há porque pôr em causa a solidez da execução orçamental, mas é uma questão para ser debatida. No limite dos limites podemos estar a falar de 1 de janeiro de 2019", afirmou Assunção Cristas, líder centrista. Aliás, os centristas querem que a proposta final esteja aprovada no máximo em trinta dias.



No PSD, o deputado Cristóvão Norte acusou o Governo de manter um "glutão insaciável a amealhar impostos e a ignorar os sacrifícios dos portugueses". E recordou as afirmações do Executivo, quando instituiu o adicional ao ISP, de que "se o preço subisse o imposto descia". "Ora, o preço subiu e o Governo mentiu", rematou.



O BE absteve-se na votação dos projetos de PCP, PSD e CDS e acabou por ver a sua proposta, que colocava o ónus da descida do imposto nas mãos do Governo, ser chumbada. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes, avisou que "a diminuição das taxas unitárias de ISP não garante a total repercussão no preço de venda".



29%

O imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) subiu, entre junho de 2008 e abril de 2018, cerca de 29%, passando de 36,4 cêntimos/litro de gasóleo para 47,1 cêntimos, segundo a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas.



803,2 milhões de euros

O Estado arrecadou 803,2 milhões de euros com o ISP no primeiro trimestre de 2018, mais 2,4% do que os 784,1 milhões de euros no mesmo período de 2017, segundo dados da execução orçamental publicados pela Direção-Geral do Orçamento.