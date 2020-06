PCP anuncia corrida às presidenciais 2021 com candidato próprio

O Partido Comunista Português anunciou este domingo a apresentação de uma candidatura própria do partido à Ps presidenciais de 2021.



O Comité Central do PCP avança a informação antes do Congresso do partido, a realizar-se nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2020 que decidirá o futuro secretário-geral.





"Em relação ao acto eleitoral para a Presidência da República que se aproxima, valorizando, como sempre fez, a importância deste órgão de soberania, enquanto garante da defesa e cumprimento da Constituição da República, o Comité Central do PCP decide a apresentação de uma candidatura própria às eleições presidenciais de 2021, que dê voz ao projecto e valores de Abril, à defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo e à afirmação da igualdade e justiça sociais, e da soberania e independência nacionais", pode ler-se no comunicado.