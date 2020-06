PCP ataca "escândalo" de Estado "encharcar" Novo Banco com "milhões de euros"

O secretário-geral do PCP considerou esta terça-feira "inaceitável e um escândalo" que o Estado continue a "encharcar" o Novo Banco de milhões de euros quando há trabalhadores que "perderam tudo".

É "inaceitável e um escândalo, em particular para aqueles que estão no desemprego e perderam tudo, os seus salários e direitos", afirmou Jerónimo de Sousa numa entrevista à TSF conduzida pelo jornalista Anselmo Crespo, ao comentar as recentes notícias sobre a eventual injeção de capital pelo Estado no antigo BES, e em que insistiu na nacionalização do banco.

Esses portugueses que "perderam tudo", na atual crise causada pela pandemia de covid-19, vão "questionar que se injetem milhões e milhões de euros no banco", afirmou, responsabilizando o Estado e os governos pela situação e "poupando" a Lone Star, embora também tenha criticado o este fundo que apelidou de "abutre".