PCP considera "inaceitável" redução da oferta da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto

O PCP de Vila Nova de Gaia considerou esta quinta-feira "inaceitável" que a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) reduza a oferta a partir de segunda-feira, porque vai agravar ainda mais os problemas de sobrelotação.

"Esta é uma medida inaceitável e que deve ser imediatamente travada", considerou o partido, em comunicado.

A nota de imprensa é documentada com fotografias captadas esta manhã, entre as 08:00 e 12:00, para comprovar a sobrelotação dos transportes, com o PCP a afirmar ser "por demais evidente" a impossibilidade de cumprir o recomendado distanciamento físico para conter os contágios de covid-19.

A STCP anunciou hoje que, a partir de segunda-feira, haverá uma redução da oferta de autocarros de 19% nos dias úteis, adequando-se a oferta à situação atual de confinamento geral.

A empresa refere que desde o início de janeiro transportou menos 47% de passageiros.

Os comunistas adiantaram que em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, mesmo com as escolas fechadas e o confinamento obrigatório se verifica uma sobrelotação nos autocarros.

"O PCP/Gaia exige que, em vez desta inusitada redução que só agravará os problemas, sejam imediatamente tomadas medidas de reforço dos transportes públicos, em especial nos períodos de maior procura", vincou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.649 pessoas dos 790.885 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.