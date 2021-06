PCP critica recuo no desconfinamento e fala em "opções erradas"

O secretário-geral do PCP criticou esta quinta-feira o recuo no desconfinamento anunciado pelo Governo na quinta-feira, considerando que têm sido tomadas "opções erradas", e lamentou que a responsabilidade seja transferida para "a esfera dos comportamentos individuais".

"Como temos defendido, a solução no combate à covid-19 não pode ser insistir no fecho de atividades e no condicionamento da vida social, muitas vezes sem que a justificação seja percebida pelas populações já cansadas de um ano e meio de confinamento e outras restrições, expondo-as a conflitos com a autoridade", afirmou Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do PCP falava no início de um encontro com profissionais e utentes de saúde, em Lisboa, e considerou que as medidas de combate à pandemia decididas pelo Conselho de Ministros traduziram-se em "mais um recuo por parte do Governo".