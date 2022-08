PCP defende necessidade de "controlo público dos recursos hídricos"

O PCP defendeu esta segunda-feira a necessidade de se criar uma estratégia que assegure o "controlo público dos recursos hídricos", criticando as "políticas de direita" que têm mercantilizado e colocado a gestão da água "nas mãos de capital estrangeiro".

Numa declaração aos jornalistas na sede nacional do PCP, Vladimiro Vale, membro da comissão política do partido, sublinhou que, "numa linha contrária à prevista na Constituição, tem vindo a verificar-se uma desresponsabilização do Estado na administração, planeamento e gestão da água".

"Paulatinamente, foram destruídos os serviços da administração pública e dos organismos públicos de investigação e normalização, (...) transferindo as funções públicas de administração, gestão e planeamento, para entidades de direito privado ou de direito e capital privados", frisou.