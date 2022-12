PCP defende importância de reverter o processo de privatização da TAP

O PCP defendeu esta quinta-feira que a censura dos comunistas é feita "à política do Governo" e afirmou que mais importante do que a saída do ministro Pedro Nuno Santos é a reverter o processo de privatização da TAP.

"A nossa censura é à política do Governo. Uma política que no caso desta empresa pública [TAP], [é] uma política de destruição do serviço público, uma política que não resolve os problemas essenciais do país e para nós a censura é essa", defendeu Jorge Pires, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

O dirigente falava aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, e foi questionado sobre o anúncio da Iniciativa Liberal de apresentar uma moção de censura ao Governo, após a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na sequência da polémica da TAP.