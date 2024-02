PCP diz faltam médicos e enfermeiros no SNS e PAN responde que faltam em Portugal

O debate desta tarde entre Paulo Raimundo (PCP) e Inês Sousa Real (PAN) começa pelo tema da regularização do lobbying. "Para o PAN é essencial que se regulamente a atividade do lobbying e com quem é que os representantes políticos se sentam à mesa", começa por dizer a porta-voz do PAN, afirmando que esta é uma "medida imprescindível para garantir a transparência". Se "a legislação já estivesse em vigor no caso de Sines, saberíamos com quem João Galamba se sentou", remata.



Paulo Raimundo responde que "há motivações diferentes para quem quer avançar com a regulamentação" do lobbying e acrescenta que não tem dados que provem que a regulamentação é eficaz.



Avançando para o tema da Saúde, PCP diz que "não temos falta de médicos e enfermeiros no nosso País. Temos é falta de médicos e enfermeiros no SNS". A alternativa proposta por Paulo Raimundo é angariar profissionais de saúde dos privados para o SNS. Já Inês Sousa Real responde que "não temos de todo médicos e enfermeiros suficientes" em Portugal, não só porque fogem do SNS para o setor privado, mas também pela emigração. A porta-voz do PAN refere a proposta de majoração de 50% no salário de profissionais que trabalhem em exclusividade no SNS e acrescenta que a curto prazo, o recurso aos privados pode ser uma solução.