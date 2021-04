PCP diz que diversificação na compra de vacinas contra a Covid é "uma exigência inadiável"

O secretário-geral do PCP considerou este domingo que a diversificação da compra de vacinas contra a Covid-19 defendida pelo partido "tornou-se uma exigência inadiável", lamentando que o ritmo de vacinação esteja mais limitado pela situação da AstraZeneca.

Jerónimo de Sousa discursou esta tarde, em frente à Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, no âmbito da inauguração das exposições "100 anos de luta no distrito de Lisboa" e "Artes Plásticas - 100 anos 100 artistas", mostras que estão a partir deste domingo patentes naquele espaço.

De acordo com o líder comunista, os "interesses do grande capital" estão "presentes também nas opções europeias e nacionais de combate à epidemia", no caso concreto da compra de vacinas, "transformadas num negócio", estando agora Portugal "mais limitado no ritmo de vacinação previsto com as condicionantes impostas à vacina AstraZeneca".