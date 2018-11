Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP e Bloco de Esquerda apertam ‘imposto Mortágua’

Comunistas querem que sete escalões do IRS sejam atualizados em linha com a inflação em 2019.

Por Wilson Ledo | 09:17

O PCP e o Bloco de Esquerda (BE) querem um novo escalão no Adicional ao IMI, conhecido como ‘imposto Mortágua’. Os comunistas propõem aplicar uma taxa de 1,5% ao património imobiliário superior a 1,5 milhões de euros. Já os bloquistas avançam com 2% para o património acima dos dois milhões.



"Qualquer uma das propostas me deixaria satisfeita", reconhece ao CM Mariana Mortágua. Estas são duas das mais de 100 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 entregues esta sexta-feira , no primeiro dia do prazo, no Parlamento.



Os comunistas propõem ainda que os limites aos atuais sete escalões de IRS sejam atualizados em 1,3%, em linha com a inflação. "Se não houver atualização, a taxa vai-se agravar", justificou o deputado Paulo Sá.



As medidas deverão dar luta nas negociações na especialidade com o PS. "O maior erro que podemos ter é estar sempre a dar novidades fiscais", defendeu ontem o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.



PCP e BE estão também de acordo na criação de um novo escalão na derrama estadual para as empresas ou no acesso à reforma antecipada sem cortes para quem descontou para a Caixa Geral de Aposentações.



PORMENORES

Documento aprovado

O Orçamento do Estado para 2019 foi aprovado na generalidade a 30 de outubro, com os votos contra do PSD e CDS-PP.



Aberto a propostas

O prazo para os diferentes partidos apresentarem alterações ao documento estende-se até às 19h00 do dia 16 de novembro. PCP, Bloco e PAN fizeram- -no logo no primeiro dia.



Votação final

A votação final global do orçamento para o próximo ano está marcada para o dia 29 de novembro, após a discussão na especialidade.